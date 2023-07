Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Schuss auf Katze

Ummern/ Pollhöfen (ots)

Die Polizei Wesendorf ermittelt in einem Strafverfahren, nachdem in Pollhöfen eine Katze verletzt wurde. Auf das Tier wurde den bisherigen Ermittlungen nach am Mittwoch der vergangenen Woche, dem 12.07.2023, wahrscheinlich mit einem Luftgewehr geschossen. Das Projektil traf die Katze im Kieferbereich, blieb dort stecken und wurde am Abend durch die Halterin entfernt.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich des Ortskerns. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05376 976560 an die Polizei Wesendorf.

