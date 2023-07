Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tatverdächtige bei Einbruch in Gaststätte gestellt - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Gifhorn (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag der vergangenen Woche verschafften sich zwei Männer gewaltsam Zugang zur Vereinsgaststätte an der Flutmulde in Gifhorn. Aufgrund vorhandener Sicherheitstechnik wurde die Polizei Gifhorn frühzeitig informiert, Beamte des Einsatz- und Streifendienstes konnten die 36 und 39 Jahre alten Männer noch im Objekt festnehmen. Während beide Tatverdächtige in die Zellen der Dienststelle in der Hindenburgstraße gebracht wurden, erfolgte die Tatortaufnahme und Spurensicherung in der Gaststätte. Gegen den 39-jährigen Mann beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Gifhorn, den die zuständige Haftrichterin am Freitagnachmittag antragsgemäß erließ. Der 36-Jährige wurde mangels Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Das Strafverfahren wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

