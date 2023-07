Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsmessung in GF-Kästorf

Gifhorn (ots)

Aufgrund diverser Bürgerbeschwerden führten Beamte des Gifhorner Streifendienstes am Sonntag, 16.07.2023, in der Zeit von 13:00 - 15:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Hauptstraße (Ortsdurchfahrt)in Gifhorn-Kästorf durch. Während der etwa zweistündigen Kontrollen passierten 13 Pkw mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit die innerörtliche Messstelle. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 36-jährige Wagenhofferin. Diese passierte die Messstelle mit ihrem Volkswagen mit satten 81 km/h, statt der erlaubten 50 km/h. Sie und die übrigen Betroffen erhalten in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle und müssen sich auf empfindliche Bußgelder einstellen.

Die Kontrolle stieß auf positive Resonanz bei den Anliegern, welche die Beamten direkt ansprachen. Sie schilderten, dass man sich schon Sorgen um Kinder und Enkelkinder machen würde. Man begrüße daher ausdrücklich die heutige Aktion.

i.A. Niemeyer, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell