FW Gangelt: Einheitsführung in Schierwaldenrath für sechs weitere Jahre bestätigt

Gangelt/Schierwaldenrath (ots)

Schierwaldenraths Löscheinheitsführung Markus Dohmen und Heiner Kreutzer wurden für sechs weitere Jahre im Amt bestätigt. In einer kleinen Feierstunde überreichte Günter Paulzen, als Leiter der Feuerwehr Gangelt, die Ernennungsurkunden an Brandinspektor Dohmen und Unterbrandmeister Kreutzer.

Die Löscheinheit Schierwaldenrath erlebte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom. Neben den ohnehin schon stark steigenden neuen Mitgliederzahlen, traten zum Jahreswechsel auch die Feuerwehrleute der aufgelösten Löscheinheit Kreuzrath der Feuerwehr in Schierwaldenrath bei. Nachdem die Amtszeit der Löscheinheitsführung Dohmen / Kreutzer in diesem Jahr endete, sprachen sich die Feuerwehrleute der Einheit Schierwaldenrath für eine Fortführung aus. In einer kleinen Feierstunde überreichte Günter Paulzen, als Leiter der Feuerwehr Gangelt, die Bestellungsurkunden für die kommenden sechs Jahre an Brandinspektor Dohmen und Unterbrandmeister Kreutzer. Die Einsatzkräfte aus Schierwaldenrath können derzeit auf ein Löschgruppenfahrzeug und zwei Mannschaftstransportfahrzeuge zugreifen. Für die kommenden Jahre sind ein neues Mannschaftstransportfahrzeug und ein neues Löschgruppenfahrzeug geplant.

