Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Steine auf Schienen gelegt - Bundespolizei ermittelt und warnt

Paderborn (ots)

Am Samstagabend (17. Juni) haben Unbekannte auf der Bahnstrecke Paderborn - Bielefeld im Bereich des Bahnüberganges Bad Driburger Straße mehrere Schottersteine auf die Schienenköpfe gelegt. Die Schottersteine wurden durch einen Zug überfahren und beschädigten hierbei zwei Schienenkontakte so stark, dass sie am Sonntagmorgen ausgetauscht werden mussten. Durch den Vorfall erhielten 13 Züge eine Verspätung von insgesamt 105 Minuten und es entstand ein Schaden von cirka 1600 Euro. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und warnt:

- Das Betreten des Gleisbereiches ist lebensgefährlich!

- Züge können nicht ausweichen, haben einen langen Bremsweg und nähern sich fast lautlos!

- Aufgelegte Steine können beim Überfahren durch einen Zug als "Wurfgeschosse" Unbeteiligte schwer verletzen!

