Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl

Wesendorf (ots)

Die Polizei Wesendorf ermittelt nach einem Fahrraddiebstahl und sucht hierzu Zeugen. Die Geschädigte hatte ihr blaues Damenrad am 15.07.2023 gegen 18:00 Uhr bei der Feuerwehr in Wesendorf abgestellt und mit einem Speichenschloss gesichert. Gegen 23:00 Uhr bemerkte sie den Diebstahl des Rades.

Nach Hinweisen aus dem privaten Umfeld fand sie es am Folgetag am Kreisverkehr bei der Alten Heerstraße in Wesendorf wieder. Es war aufwendig mit Klebeband in grauer Farbe umwickelt, zudem fehlten einige Teile, wie die Beleuchtung und der Fahrradkorb. Diese lagen auf einem Stichweg beim Veilchenweg.

Hinweise zum Diebstahl und der anschließenden Beschädigung werden durch die Polizei Wesendorf unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegengenommen.

