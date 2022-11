Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Am Samstag, den 12.11.2022, im Zeitraum von 13:25 - 13:40 Uhr, wurde durch Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw Skoda "Fabia" (rot) gewaltsam eingeschlagen. In der weiteren Folge entwendeten die Täter bzw. der Täter aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche mit Bargeld und diversen Dokumenten. Der Pkw war zur Tatzeit in Arnstadt auf dem Parkplatz "Am Friedhof" abgestellt. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bzw. Informationen (Bezugsnummer 0279852/2022) geben können. (rw)

