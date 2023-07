Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Grundschule

Leiferde (ots)

Am Dienstag, den 18.07.2023 brachen bislang unbekannte Täter in die Grundschule in Leiferde ein, diese liegt an der Straße Am Karberg. Zwischen 15.00 Uhr und 23.15 Uhr verschafften sich die Täter Zugang ins Gebäude, im Inneren brachen sie einen Rollcontainer auf und entwenden zwei Kanister Reinigungsessig sowie Materialien der Schule.

Gegen 23.15 Uhr beobachten Anwohner, dass auf dem der Grundschule angrenzenden Spielplatz ein Feuer entzündet wurde. Später konnte festgestellt werden, dass hier aus der Schule entwendete Gegenstände verbrannt wurden und der Essig auf dem Boden verteilt wurde.

Es konnten durch Zeugen drei verdächtige Personen beobachtet werden. Eine dieser Personen habe ein Trikot der französischen Fußballmannschaft Paris Saint-Germain mit der Rückennummer 30 getragen. Eine weitere Person habe ein in Schwarz und Rot lackiertes Fahrrad bei sich gehabt. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372 9785-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell