Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter verletzt 40-Jährigen mit Kopfnuss - Bundespolizei ermittelt

Essen - Nürtingen (ots)

Am Freitagnachmittag (24. März) soll ein Unbekannter einem Mann am Essener Hauptbahnhof einen Kopfstoß erteilt haben. Die Tathandlung wurde dank der Kameraüberwachung aufgezeichnet.

Gegen 16:40 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung an der Nordseite des Hauptbahnhofs Essen. Dort trafen die Beamten auf den Geschädigten, sowie einen Zeugen. Der 40-Jährige gab an, dass er sich am Nordausgang befand, als er zunächst mit einem Unbekannten in einen Streit geraten sei. Dieser habe dann unmittelbar und ohne ersichtlichen Grund zu einem Kopfstoß ausgeholt. Dabei habe er den Deutschen mitten ins Gesicht getroffen. Anschließend sei der Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine medizinische Versorgung lehnte der Mann aus Nürtingen (Baden-Württemberg) ab. Ein 29-jähriger Duisburger bestätigte die Aussage des Verletzten.

Eine sofortige Nahbereichsfahndung trotz Personenbeschreibung verlief jedoch ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte sicherten die Videoaufnahmen der Kameras. Die gefertigten Lichtbilder werden nun ausgewertet. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

