POL-OE: Brand einer Holzhütte

Olpe (ots) - Am späten Mittwochabend (21.12.2022) brachen unbekannte Täter gegen 23:30Uhr in ein Fahrradgeschäft in der "Ziegleistraße" ein. Ein Mitteiler hatte die Polizei verständigt, weil er aus der Entfernung zunächst ein verdächtiges "Scheibenklirren" hörte und anschließend ein Fahrzeug schnell in Richtung "Osterseifen" weggefahren sah. Obwohl die Beamten nur wenige Augenblicke nach Bekanntwerden am Tatort ...

