Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 20-Jähriger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen.

Karlsruhe (ots)

Nachdem er sich am Mittwochnachmittag gegenüber einer 34-Jähriger exhibiert hatte konnte ein 20-Jähriger in der Ostendstraße vorläufig festgenommen werden. Die Frau lag gegen 18.00 Uhr in einer Hängemappe auf einer Grünanlage in der Ostendstraße, als der 20-Jährige hinzukam. Er zog die Hose aus und exhibierte sich in eindeutiger Art und Weise gegenüber der Frau. Die 34-Jährige wandte sich hilfesuchend zunächst an einen weiteren Besucher der Grünanlage. Die verständigte Streife konnte den 20-Jährigen noch in der Grünanlage vorläufig festnehmen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell