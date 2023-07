Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Ermittlungen nach Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am 13.07.2023 kam gegen 07:20 Uhr es auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn, in Höhe des Allerkanals, zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel Astra in schwarzer Lackierung fuhr auf ein Abfallsammelfahrzeug auf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden am Unfallort aufgenommen und werden inzwischen vom Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Im Zuge dieser Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder sich im nahen Umfeld des Unfallorts aufhielten. Ebenfalls als Zeuge wird der Fahrer eines Linienbusses gesucht, der hinter dem Opel fuhr. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell