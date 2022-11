Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Unkel (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw an der Einmündung B 42 / L252. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Kasbach-Ohlenberg befuhr die L 252 aus Richtung Bruchhausen kommend in Fahrtrichtung Unkel und hielt zunächst an der Einmündung zur B 42 an. Bei Abbiegen auf die B 42 übersah der Fahrer einen bevorrechtigten Lkw, der auf der B 42 in Fahrtrichtung Bonn fuhr, es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

