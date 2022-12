Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Pkw im Vorgarten "geparkt"

Lippstadt (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 24 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Pkw der Marke BMW die Akazienstraße in Richtung Rotdornallee. Im Verlauf seiner Fahrt geriet er mehrfach gegen die Bordsteinkanten der Akazienstraße. In Höhe der Hausnummer 25 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, knickte einen Baum und mehrere Sträucher im Vorgarten um, beschädigte einen auf dem Grundstück parkenden Pkw und "parkte" letztendlich den BMW in dem Vorgarten. Bei dem Unfall zog sich der Lippstädter leichtere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Zeugen des Unfallgeschehens hielten den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei fest, da er wiederholt Anstalten machte sich von der Unfallstelle zu entfernen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der unfallbeschädigte BMW wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. (AG)

