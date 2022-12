Polizei Düren

POL-DN: Fahndungs- und Kontrolltag zur Verhinderung von Geldautomaten Sprengungen

Kreis Düren (ots)

Am 19.09.2022 fand ein Fahndungs- und Kontrolltag zur Verhinderung von Geldautomatensprengungen statt.

Seit dem 01. Januar 2022 kam es in Nordrhein-Westfalen zu mehr als 160 Angriffen auf Geldautomaten. Diese Angriffe verursachten in vielen Fällen erhebliche Schäden, nicht nur an den Automaten, sondern auch an Gebäuden. Auch im Kreis Düren tauchte dieses kriminal- und einsatzfachlich hochkomplexe Kriminalitätsphänomen mehrfach auf. Zur Bekämpfung dieser hochgefährlichen Kriminalitätsform wurde am 19.12.2022 im Kreis Düren ein Fahndungs- und Kontrolltag zur Verhinderung von Geldautomatensprengungen durchgeführt. Insgesamt wurden 36 Fahrzeuge, darunter auch Kleintransporter, sowie 32 Personen kontrolliert. Auch in Zukunft wird es präventive Kontrollaktionen zur Vermeidung von Straftaten wie Geldautomatensprengungen geben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell