POL-DN: Unbekannte brechen in Lucherberg ein

In Inden-Lucherberg sind Unbekannte am Dienstag (20.12.2022) in eine Wohnung eingedrungen. Am Vortag hatten die Bewohner des Hauses einen auffälligen Besucher.

Zwischen 15:15 Uhr und 20:15 Uhr brachen die Unbekannten in die Wohnung in der Scheeresgasse in Inden-Lucherberg ein. Die Täter schlugen ein, zum Garten gelegenes, Fenster des Hauses ein, um Zutritt zu erlangen. Entwendet wurde eine Geldbörse. Den Bewohnern fiel am Montag ein auffälliger Mann auf, der an dem Haus geklingelt hatte. Dieser gab an, Spenden für Senioren zu sammeln. Dabei verhielt er sich sehr aufdringlich. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

- 55 bis 60 Jahre alt - Bartansatz an der Oberlippe - blaue Jeans - dicke Winterjacke - schwarze Mütze - grauer Schal

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

