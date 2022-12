Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher treiben in Düren ihr Unwesen

Düren (ots)

In Düren hat es am Dienstag (20.12.2022) gleich drei Einbrüche gegeben. In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt.

In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Haus im Baumschulenweg in Düren-Birgel ein. Sie öffneten hierfür die Terrassentür und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie Geschenke.

Auch in der Tivolistraße in Düren wurde eingebrochen. Zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr drangen die Täter durch die Wohnungstür ein. Entwendet wurde Schmuck, Bargeld, Fahrzeugschlüssel sowie Elektrogeräte. Zum Tatzeitpunkt fiel Zeugen ein grauer Skoda Fabia mit einem Aufkleber auf dem Heck vor dem Haus auf. In diesem befand sich eine Person, die wie folgt beschrieben wird:

- 50 bis 55 Jahre alt - kurze dunkle Haare - dunkle Kleidung

Im Haus wurde eine weitere Person gesehen. Diese wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 35 Jahre alt - kurze dunkle Haare - dunkle Kleidung - Jogging- oder Arbeitshose mit auffälligen weißen Flecken

Unbekannte brachen außerdem zwischen 14:18 Uhr und 14:47 Uhr in eine Wohnung in der Von-Spee-Straße in Düren-Birgel ein. Sie öffneten hierfür gewaltsam die Terrassentür. Die Täter entwendeten unter anderem Goldschmuck und Bargeld. Dann flüchteten sie.

Zeugen, die Hinweise zu den oben beschriebenen Fällen geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

