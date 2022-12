Polizei Düren

POL-DN: Kunde rastete aus

Düren (ots)

Ein 47-Jähriger Mann aus Düren verlor am Mittwoch (21.12.2022) die Geduld und griff einen Mitarbeiter eines Elektronikgeschäfts an.

Gegen 14:15 Uhr begaben sich Beamte der Polizei Düren in die Kuhgasse in Düren. Ein 30-jähriger Mitarbeiter machte Angaben über einen aggressiven Kunden der ihn auch körperlich angegriffen habe. In dem dortigen Büro der Sicherheitsmitarbeiter trafen die eingesetzten Beamten sowohl auf den 47-Jährigen als auch auf den Geschädigten sowie auf weitere Mitarbeiter des Geschäfts. Der 47-Jährige, der auch bei Eintreffen der Polizei verbal aggressiv war, äußerte, dass er zuvor als Kunde des Geschäfts nicht bedient worden sei und durch lautes Schreien auf sich habe aufmerksam machen wollen. Dann sei es zu einem Streit zwischen dem 30-jährigen Mitarbeiter und dem 47-Jährigen gekommen. Nach Zeugenaussagen habe der 47-Jährige im Verlauf dieses Streits um sich geschlagen und sei daraufhin von hinzueilenden Mitarbeitern und Kunden festgehalten worden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab für den 47-jährigen Dürener einen Wert von 0,72 Promille. Er wird sich jetzt unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen.

