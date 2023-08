Polizei Bielefeld

POL-BI: Lenkräder und Airbags ausgebaut

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - Fahrzeugteilediebe hatten es in der Nacht zu Dienstag, 01.08.2023, auf vier BMWs abgesehen und sich Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft.

Polizeilichen Erkenntnissen nach näherte sich gegen 03:30 Uhr ein Täter einem schwarzen Mercedes AMG, der in einer Hofeinfahrt an der Lakemannstraße stand. Anschließend schlug er eine Scheibe ein und baute das Lenkrad aus.

In derselben Nacht waren ebenfalls zwei BMWs an der Fraunhoferstraße betroffen. Zwischen 10:00 Uhr am Montag und 06:30 Uhr am Dienstag gelangte ein Täter in einen 1er BMW und baute das Lenkrad aus. Unmittelbar daneben wurde der Fahrerairbag aus einem 4er BMW montiert.

Am Ende des Fahrenheitwegs schlugen die Täter zwischen 19:30 Uhr und 04:30 Uhr zu und bauten den Fahrerairbag eines 5er BMW aus.

In den meisten Fällen gelang es den Tätern, das Fahrzeug über das Keyless-Go System zu öffnen. Die Polizei rät dazu, die Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe des Fahrzeugs, etwa im Hausflur, aufzubewahren. Nutzen Sie außerdem spezielle Aufbewahrungsmöglichkeiten für den Schlüssel, die das Funksignal abschirmen.

Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

