Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb erbeutet Portemonnaie

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Einem Täter gelang es am Donnerstag, 03.08.2023, seinem Opfer während des Einkaufs die Geldbörse aus der Tasche zu ziehen.

Eine 39-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 15:30 Uhr in einem Einkaufscenter an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße auf. Nachdem sie in einem Lebensmittelgeschäft eingekauft hatte, betrat sie ein Bekleidungsgeschäft im Erdgeschoss. Dort suchte die Bielefelderin sich Ware aus der Ausstellungsfläche aus. Ihr Portemonnaie befand sich in ihrer über der Schulter hängenden Umhängetasche. Einem Dieb gelang es, unbemerkt das Portemonnaie aus der Tasche zu stehlen, so dass das Opfer erst an der Kasse den Diebstahl der Geldbörse feststellte.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell