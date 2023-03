Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Kind

Bodenheim (ots)

Am 03.03.2023 um 14:42 Uhr kam es in Bodenheim in der Straße "Am Kümmerling" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen PKW Fahrerin aus Nackenheim und einer 12-Jährigen aus Mainz.

Die Fahrerin des PKW befuhr die Straße "Am Kümmerling" in Richtung "Lange Ruthe", als die 12-Jährige zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn trat. Das Mädchen wurde vom PKW erfasst und fiel dabei auf die Fahrbahn. Sie zog sich bei dem Unfall Schürfwunden zu und klagte über Kopfschmerzen. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 15:25 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Fahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell