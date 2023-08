Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

L1093 Blankenstein - Abzweig Blankenberg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr kam es auf der L1093 im Bereich zwischen Blankenstein und der B90 zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von der B90 kommend in Richtung Blankenstein. Ebenfalls im Auto befand sich eine 83-jährige Beifahrerin. Ein 38-jähriger Fahrer eines Holzlasters fuhr vom Holzplatz kommend auf die Straße und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dieser wurde die 83-Jährige verletzt und in der Folge durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell