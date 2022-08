Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Aktuelle Warnung+ Falsche Polizeibeamte rufen an

Gießen (ots)

Landkreis Gießen:

Aktuell warnt die Gießener Kriminalpolizei erneut vor Betrügern am Telefon. Seit dem späten Vormittag kam es zu mindestens sieben Anrufen in Gießen und Linden. Die Betrüger gaukeln dem Angerufenen vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall hatte. Glücklicherweise hatten die Angerufenen in den bislang bekannten Fällen Verdacht geschöpft und waren nicht auf die Betrüger hereingefallen. Die Gießener Polizei warnt aktuell eindringlich vor dieser Form der betrügerischen Schockanrufe und gibt folgende Tipps:

- Sprechen Sie mit Angehörigen, die Opfer werden könnten, über diese Betrugsmaschen.

- Die Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Kontodaten oder Wertgegenständen im Haus.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell