Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 21-Jährige durch Unfall schwer verletzt

Hinweise zur telefonischen Erreichbarkeit der Pressestelle während des SMS-Einsatzes

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag wurde eine junge Frau durch einen Unfall in Saalburg schwer verletzt.

Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem PKW mit Anhänger die Dr. Karl-Rauch-Straße in Saalburg aus Wernsdorf kommend in Richtung Saalburg Stadtzentrum entlang. Mutmaßlich versuchte eine 21-jährige Fußgängerin dann, auf die Anhängerdeichsel des schrittfahrenden PKW aufzusteigen. In der Folge kam sie zu Fall und wurde vom Anhänger überrollt, sodass sie schwer verletzt wurde.

Ein Rettungshubschrauber verflog die Verletzte ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Umständen sowie einer möglichen Alkoholbeeinflussung der 21-Jährigen dauern an.

Für Rückfragen während des SMS-Festivals steht die Pressestelle der LPI Saalfeld ausschließlich unter der Telefonnummer 036647-298957 zur Verfügung.

