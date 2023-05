Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geparkter Pkw beschädigt

Verursacher gesucht

Marklohe (ots)

(opp) In der Zeit von Freitag, den 12.05.2023, ca. 13:00 Uhr, bis Samstag, den 13.05.2023, ca. 16:00 Uhr, ereignete sich in der Markloher Straße "An der Schleifmühle" eine Verkehrsunfallflucht. Demnach wurde ein am Fahrbahnrand geparkter VW Golf hinten links von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt. Ein Zeuge teilte mit, dass er am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, direkt hinter dem beschädigten VW Golf einen rundlichen, dunkelgrünen, Kleinwagen, welcher vorne rechts beschädigt gewesen sei, habe stehen gesehen. Dessen Fahrer, eine ca. 60jährige, männliche Person, mit Brille und kurzen grauen Haaren, hätte sich demnach die Beschädigungen an dem weißen VW Golf Sportsvan abgesehen. Diese Person und auch anderen Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Marklohe, Telefonnummer 05021/924060, in Verbindung zu setzen.

