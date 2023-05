Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ADK) Langenau - Gebäudebrand /keine Verletzten bei dem Brand eines Wohnhauses

Ulm (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstag gegen Mitternacht zu dem Brand eines Gebäudes in Langenau alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache brach im 2. Stock des Hauses in der Hindenburgstraße ein Feuer aus, welches sich rasch über den Dachstuhl in eine darüber liegende Wohnung ausbreitete. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Häuser verhindern und war mit 106 Einsatzkräften sowie mehreren Fahrzeugen, darunter 2 Drehleitern, im Einsatz. Personen wurden bei dem Brand und den Löscharbeiten nicht verletzt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen im unteren Drittel liegenden sechsstelligen Betrag.

