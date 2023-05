Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unteressendorf - tödlicher Verkehrsunfall

ein 24 Jahre alter Mann erlag bei einem Autounfall seinen schweren Verletzungen

Ulm (ots)

Am frühen Donnerstag Morgen gegen 01.00 Uhr war ein 24 Jahre alter Mann mit einem Nissan Navara auf der K 7562 von Winterstettenstadt in Richtung Unteressendorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der junge Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Wagen befreit. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei waren ein Gutachter, die Notfallseelsorge und ein Abschleppdienst an den Einsatzmaßnahmen beteiligt. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/96300) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro.

