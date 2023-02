Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Bei Unfall verlorener Baum blockiert Autobahn

Mutterstadt (ots)

Am 15.02.2023 gegen 19:40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 61 in Richtung Koblenz, kurz vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen stattlichen Baum quer auf der Fahrbahn liegend feststellen. Dieser wurde zuvor von einem 68-jährigem Fahrzeugführer auf seinem Pickup samt Anhänger transportiert. Aufgrund ungeklärter Ursache geriet der Pickup ins Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug. Hierbei rutschte der transportierte Baum auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer des Pickup wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Aufgrund Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Koblenz für ca. eine Stunde vollgesperrt werden.

