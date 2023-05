POL-NI: Polizei Stolzenau sucht Eigentümer zu einem Fundfahrrad

Stadthagen (ots) - (bae)In der Nacht vom 26. Auf den 27.05.2023 wurde ein, an der Lauenhäger Straße, abgestellter Pkw beschädigt. Der Daimler, des 45-jährigen Stadthägers wurde im Heckbereich verkratzt. Wer in der fraglichen Nacht Beobachtungen im Bereich der Hausnummer 55 gemacht hat, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei Stadthagen Einsatz- und Streifendienst Vornhäger ...

