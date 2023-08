Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Schwerverletzten

Pößneck (ots)

Am 11.08.2023 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 88- jähriger Mann mit seinem Pkw Audi die Raniser Straße in Pößneck stadteinwärts. Höhe der Polizeistation Pößneck kam der 88- jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Haltebucht einer Bushaltestelle. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Kleinbus (Schienenersatzverkehr) in der Haltestelle. Der Audi- Fahrer prallte mit der Front des Audi in das Heck des Busses. Hierbei wurde der Audi so stark beschädigt, dass der 88- jährige Fahrer eingeklemmt wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte der FFW Pößneck befreiten den Mann aus dem Pkw, um dessen medizinische Versorgung zu gewährleisten. Aufgrund der schweren Verletzungen des Mannes wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher aber dann nicht zum Einsatz kam. Die sechs Insassen des Busses blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 4.000,- EUR. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Bus entstand ein Schaden von 5.000,- EUR. Dieser konnte nach der Unfallaufnahme weiter eingesetzt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen des fließenden Verkehrs an der Unfallstelle. Die Hintergründe zur Unfallursache sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

