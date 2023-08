LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Pößneck (ots) - Am 11.08.2023 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 88- jähriger Mann mit seinem Pkw Audi die Raniser Straße in Pößneck stadteinwärts. Höhe der Polizeistation Pößneck kam der 88- jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Haltebucht einer Bushaltestelle. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Kleinbus (Schienenersatzverkehr) in der Haltestelle. Der Audi- Fahrer prallte ...

