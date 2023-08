Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall

L1144 Allersdorf - Mellenbach (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Mellenbach und Allersdorf. Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von Mellenbach kommend in Richtung Allersdorf, mit an Bord ein 12-Jähriger. Dahinter fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, bremste die 40-Jährige stark und führte ein Ausweichmanöver durch. Dadurch konnte die Fahrerin eine Kollision mit dem Wild vermeiden. Der dahinterfahrende 22-Jährige fuhr jedoch der 40-Jährigen auf. Bei dieser Kollision wurden alle drei Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Straße wurde über eine Stunde komplett gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell