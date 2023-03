Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Buchhandlung - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (15.03.,04.30 Uhr) bemerkte ein Zeuge ein beschädigtes Fenster am rückwärtigen Bereich einer Buchhandlung und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Beamten betraten kurz darauf das Geschäft an der Münsterstraße und stellten einen Einbruch fest. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich den Erkenntnissen zufolge zunächst gewaltsam Zutritt verschafft. Anschließend öffnete der Einbrecher die Kasse und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh suchen Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat im Tatzeitraum von 18.30 Uhr - 04.30 Uhr verdächtige Beobachtungen am Tatort oder im Umfeld der Münsterstraße gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

