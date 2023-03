POL-GT: Versuchter Einbruch in Geschäft an der Freistraße

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Freitagnachmittag (10.03., 17.30 Uhr) geriet ein 20-jähriger Skoda-Fahrer aus Halle (Westf.) auf der Münsterstraße in Höhe der Ströhnstraße in den Gegenverkehr, nachdem ein Pkw vor ihm verkehrsbedingt anhielt. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte der 20-Jährige mit dem Ford einer Familie aus Sassenberg, welche auf der Münsterstraße in Richtung Peckeloh unterwegs waren. Alle sechs ...

mehr