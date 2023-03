POL-GT: Firmeneinbruch am Hellweg - Laptops, Handys und Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Seit Dienstagmorgen (14.03., 10.30 Uhr) sind in Gütersloh wieder Telefonbetrüger aktiv. Sie gaukeln am Telefon vor, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei. Anschließend fordern Sie Geld und Wertgegenstände. Angeblich, um sie in amtliche Verwahrung zu nehmen. Die Polizei warnt. Es handelt sich um Betrüger. Immer wieder kommt es auch im Kreis ...

