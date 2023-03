Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte in Gütersloh aktiv

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Seit Dienstagmorgen (14.03., 10.30 Uhr) sind in Gütersloh wieder Telefonbetrüger aktiv. Sie gaukeln am Telefon vor, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei. Anschließend fordern Sie Geld und Wertgegenstände. Angeblich, um sie in amtliche Verwahrung zu nehmen. Die Polizei warnt. Es handelt sich um Betrüger. Immer wieder kommt es auch im Kreis Gütersloh zu Geldübergaben. Teilweise werden sehr hohe Summen an die Abholer übergeben. Informieren Sie Angehörige, Bekannte und Freunde über die Masche der Täter. Empfehlen Sie, solche Telefonate immer zu beenden. Auf keinen Fall sollten am Telefon Angaben zu verfügbaren Bargeldsummen gemacht werden. Die Täter agieren sehr perfide. Sie reden teilweise über Stunden auf ihre Opfer ein und nutzen die Angst der Menschen aus.

