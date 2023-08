Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: folgenschwerer Alleinunfall eines Radfahrers

Medebach (ots)

Am 12.08.23, gegen 21.00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger Mann aus Medebach mit seinem Fahrrad (Pedelec) die Landstraße L 617 von Medebach in Richtung Medelon. In einem abschüssigen Streckenbereich, kurz nach dem Abzweig zur Ortschaft Berge, kam der 36-Jährige mit seinem Fahrrad aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zu Fall. Er zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die betreffende Strecke musste bis gegen 23.15 Uhr komplett gesperrt werden. (tk)

