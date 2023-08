Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines landwirtschaftlichen Anhängers

Meschede (ots)

Am Sonntag, 13.08.23, gegen 01.00 Uhr wurde durch Zeugen in Meschede-Berge, Deponie auf dem Lunsenberg, in der dortigen Feld- und Waldflur der Brand eines landwirtschaftlichen Anhängers festgestellt. Der mit Heu beladene Anhänger stand unter einem großen Unterstand für landwirtschaftliche Gerätschaften. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Anhänger noch aus dem Unterstand herausziehen, bevor das Feuer auf diesen übergreifen konnte. Es entstand erheblicher Sachschaden. Bei Feststellung des Brandes konnten im Nahbereich des Brandortes drei Personen beobachtet werden, welche sich dort mit Taschenlampen bewegten. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise, insbesondere zu den drei Personen, werden an die Polizeiwache Meschede unter 0291/90200 erbeten. (tk)

