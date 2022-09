Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15:45 Uhr fuhr ein 53 Jahre alter Fahrer mit seinem BMW in Kornwestheim die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. An der Einmündung zur Güterbahnhofstraße beabsichtigte der BMW-Fahrer rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Hierbei übersah er eine hinter dem Fahrzeug laufende 77 Jahre alte Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte durch den Zusammenstoß mit dem BMW und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

