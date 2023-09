Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verfolgungsfahrt - wer wurde gefährdet?

Kuppenheim (ots)

Eine Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen und mehreren Rollerfahrern ereignete sich am Sonntagabend, den 27. August, in der "Murgtalstraße". Hierbei sollen 4-5 Kleinkrafträder, jeweils ohne Kennzeichen, in Höhe der Kreuzung "Murgtalstraße/Friedrichstraße" die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung erweckt haben. Bei Erkennen dieser sei ein Großteil der Rollerfahrer flüchtend, die rote Ampel missachtend, in die "Friedrichstraße" eingebogen. Im Zuge dessen musste ein von links kommender Autofahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision mit den Flüchtenden zu verhindern. Die rasante Fahrt erstreckte sich weiter über die "Adlerstraße" in Richtung "Schillerstraße". Zu einem späteren Zeitpunkt gelang es dem vorher genannten Pkw-Lenker, die Gruppe Rollerfahrer in der "Johann-Peter-Hebel-Straße" anzuhalten, wobei vier der fünf Unbekannten mit ihren Zweirädern die Flucht ergriffen. Der Fünfte setzte diese zu Fuß fort. Sein zurückgelassener Roller wurde sichergestellt. Weitere Zeugen und möcglicherweise gefährdete oder geschädigte Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07225 9887-0 bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.

