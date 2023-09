POL-OG: Bühl - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Hohberg, Niederschopfheim (ots) - Am Montagabend, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Brand einer Feldscheune auf der Gemarkung Niederschopfheim. Nach Angaben des Eigentümers fuhr dieser mit seinem Aufsitzrasenmäher nach getaner Arbeit in die Scheune und entzündete dabei ersten Ermittlungen zufolge mit dem heißen Auspuff etwa 60 - 80 kleine Strohballen. Die trockenen Strohballen, die in einer Höhe von etwa 3 Meter ...

