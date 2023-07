Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Vorfahrt missachtet

Etwa 14.000 Euro Schaden und ein leicht verletztes Kind sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag bei Schlierbach.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Smart auf der B297 von Kirchheim in Richtung Albershausen. In Schlierbach, an der Abzweigung Bünzwangen fuhr der 80-Jährige mit seinem Mercedes auf die B297 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Smart Fahrers. Bei dem folgenden Zusammenstoß kam der Smartfahrer leicht nach rechts von der Straße. Im Smart befand sich ein 6-jähriger Junge. Der wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei Uhingen auf etwa 14.000 Euro.

