Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 37 Jahre alter Pedelec-Fahrer verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Oswaldstraße am Montagmorgen, 29. Mai, leicht.

Der Hammer war gegen 8.10 Uhr in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er in einem unachtsamen Moment mit einem am Straßenrand geparkten Fiat kollidierte.

Der 37-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell