Dietenheim - Kontrolle übers Auto verloren

Am Sonntag landete ein Autofahrer in Dietenheim abseits der Straße.

Gegen 5 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem Skoda in der Königsstraße. Am Kreisverkehr zur Landesstraße 1268 verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der Skoda kam nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte das Fahrzeug mehrere Leitplanken und kam an einer Unterführung zum Stehen. An der Unfallstelle stellte die Polizei zwei Männer im Alter von 42 und 35 Jahren fest. Beide waren betrunken und befanden sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug. Sie kamen mit schwereren Verletzungen in Krankenhäuser. Da bislang nicht geklärt werden konnte wer das Auto fuhr, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe bei beiden Männern an. Die Verkehrspolizei sicherte im Auto die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Skoda schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

