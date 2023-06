Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz

Zella-Mehlis (ots)

Am Montag kam in der Zeit 08:00-14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkauf-Centers in der Industriestraße in Zella-Mehlis zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Wagen einen dort abgestellten Audi und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Gegen 14:00 Uhr kam der Geschädigte zu seinem Fahrzeug und stellte Kratzspuren an diesem fest. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher bzw. auf dessen genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei (03681 369-0) zu melden.

