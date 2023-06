Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter gestohlen

Suhl (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Mittwoch verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl und entwendeten ein dort abgestellten E-Scooter. Der Wert des Rollers beläuft sich auf ca. 450 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib des Scooters geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell