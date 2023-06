Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Milz (ots)

Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer beschädigte in der Nacht zu Mittwoch zwei Höhenbegrenzer des Torbogenhauses in der Obertorstraße in Milz. Trotz des Hinweises auf eine Durchfahrtshöhe von maximal zwei Metern durchfuhr der Unbekannte die Unterführung und entfernte sich nach der Kollision in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Verursacher werden unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen.

