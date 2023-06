LPI-SHL: Unangeschnallt und berauscht

Queienfeld (ots) - Mittwochmorgen (28.06.2023) brannte es aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Firma in der Straße "Im Oberen Weidig" in Queienfeld. Vier Mitarbeiter mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird derzeit auf über eine Million Euro geschätzt. Etwa 1,5 Stunden nach Brandausbruch hatten die Kameraden der Feuerwehr die Flammen gelöscht. Die ...

