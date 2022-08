Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220826 - 0979 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 25. August 2022, stellte ein 28-Jähriger sein Fahrrad, ein E-Bike der Marke Telefunken, vor einem Lokal in der Weserstraße ab. Nach eigenen Angaben ließ er sein Fahrrad nur eine Minute aus den Augen, was einem bislang unbekannten Täter bereits genügte. Dieser nahm das E-Bike an sich und radelte damit in Richtung des Jürgen-Ponto-Platzes davon.

Der Dieb kann beschrieben werden als männlich, mit dunklen Haaren. Bekleidet mit einem weißen Pullover mit dunklen Streifen, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen. Führte einen Rucksack mit sich.

Das entwendete Fahrrad, Modell Aufsteiger M920, hat einen Wert von etwa 1.600 EUR.

