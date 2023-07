Ulm (ots) - Am Samstag gegen 20.00 Uhr rannte ein 4 Jahre alter Junge unvermittelt in der Schwabstraße auf die Fahrbahn und wurde von einem in Richtung Jahnstraße fahrenden Pkw eines 30-jährigen Mannes erfasst. Glücklicherweise wurde der Junge bei dem Unfall nur leicht verletzt. Im Beisein seiner Mutter wurde der Kleine in eine Klinik zu weiteren Untersuchungen transportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe ...

